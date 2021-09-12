Rıdvan Dilmen: 'Pereira, Mesut ve İrfan'ı almazdı'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın geçen sezon görevde olması durumunda Mesut Özil'i de İrfan Can Kahveci'yi de almayacağını ifade etti."Her teknik direktörün bir felsefesi vardır, hoca bunu oynayacağım diyor. Pereira geçen sene gelmiş olsaydı, Mesut'u da İrfan'ı da almazdı. Hoca sisteme göre oyuncu seçiyor, oyuncuya göre sistem seçmiyor."Yıldız yönetmek... Sergen Yalçın krallarını yönetiyor, Fatih Terim krallarını yönetiyor. Bazı çaylak oyuncular, Muhammed ve Arda gibi oyuncularla istişare edersin, kaybetmemek, incitmemek istersin. İlk yarıda beğendim, 2. yarıda koruyacaksın. Mesut gibi oyuncular olsa, kaprisi olmasa da bakar, performansa bakar, yerine kimin oynadığına bakar.""Mesut Özil'i devamlı 60-65'te oyundan çıkartarak ondan verim alamazsınız. İleride bu konuda sıkıntılar yaşanabilir"