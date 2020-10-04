Rıdvan Dilmen, Önder Özen ve Metin Tekin ne dedi?

1-0 yenik tamamladığı maçı Rıdvan Dilmen, Önder Özen ve Metin Tekin yorumladı.Beşiktaş'ın hangi oyuncu oynarsa temel probleminde olağanüstü coşku problemi var. Oyuncular vurdumduymaz gibi oynuyor. Önemli tespitlerim var. Oyuncu kalitesi, rekabet, teknik direktörün elinin kolunun bağlı olmasını konuşacağız.Beşiktaş evinde oynarken Fenerbahçe'nin Hatay maçında yaptığı hatayı yapıyor. Tolga, Sosa, Ozan oyanmıştır. Orta sahasında Josef, Atiba, Dorukhan var. Sol stoper ilk kez oynuyor, Rıdvan öyle. Necip sağ bek değil. Yediği goller tamamen konsatrasyon ve uyum problemi. Necip'in stopere uyup çıkması lazımdı. Aboubakar 3-4 kez ofsaytta düştü bu da uyum problemi. Aboubakar Atiba harişç çoğu isim ile oynamadı. İyi oyuncu ama hazır değil. Ofsayta girmek de bir çabadır.Maçtan sonra Beşiktaş'ın yenilgisini konuşursak sürpriz olmaz. Beşiktaş ısırmıyor. Isırgan orta sahası da var. Kazanmasa da kaybediyorlar. Necip yani kazanıyor kaybediyor. Dorukhan da öyle.Beşiktaş açısından 21 günlük ara var. Hazırlık maçıyla hazırlanırsın. Orta sahadan minimum 1 oyuncu çıkarıp Ljajic ya da Mensah'ı almalı. Dorukhan'ı sağa alıp Necip'i çıkarabilir ama devrede yapmalı.Teknik olarak bugünü kurtarması için Sergen Yalçın iki değişiklik yapmalı. Rıdvan'ın sarı kartı olduğu için N'Sakala olmalı. Necip ağır, stoper ağır. Rıdvan'ın sarısı var.Beşiktaş'ta savunma çok dağınık. Konyaspor maçında enteresan defans hataları vardı, bunlar tekrar yaşandı. İlk yarıda Beşiktaş topa sahip oldu ama bir şey yapmıyorsanız topa sahip olmak hiçbir şeydir. Futbolda etkili olmak vardır, etkili olursunuz. Top sizde olup, etkili olursanız mükemmeldir. Topla oynama tarihe karışıyor. Tek başına anlamsız. Oyununuz mücadele oyunuysa koşu mesafesi anlamlı yoksa o da anlamsız.Tutuk, silik, neredeyse kimliksiz bir 45 dakika. Mağlupken rakip kaleye en fazla 4 kez gitmiş olması, ceza alanına girememiş olması kabul edilebilir değil. Ne şanslıdırlar ki Beşiktaş taraftarı yok. Beşiktaş taraftarının önünde bu oyunu oynatmazlar. Ligin genelinde yüzde 30-40-42 topla oynama oranına sahipseniz ve tekrar ederek sonuç alabiliyorsanız, bu anlamlıdır. Oyun pratiğinizi denediğinizi ve başarılı olduğunuzu gösterebilir. Başakşehir pas işinden çekildiğinden beri pas istatistiklerinin çok hükmü yok. Oyununuz ile pas istatistiğiniz birleşiyorsa, oyun pratiği oysa ve tekrar edilebiliyorsa, sonuç alabiliyorsanız anlamlı.