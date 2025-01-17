Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.
Karşılaşmanın ardından HT Spor kanalında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, Hatayspor ile Galatrasaray arasında oynanan Süper Lig mücadelesini değerlendirdi.
"PAPATYA FALI GİBİ"
Galatasaray'ın futbolcularını teker teker değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Kaan Ayhan tek başına taşıyamıyor. Abdülkerim, alternatifi olmadığı için çok rahat. Sanchez'de bugün bir düşüş vardı. Berkan zaten sınırları olduğu için belli, şampiyonluk yarışında olmaz. Kerem de papatya falı gibi.
"GALATASARAY'A TRANSFER ŞART"
Bugün çıkarabileceğimiz Galatasaray'ın transfere ihtiyacı olduğu. 8 puan gerideki Fenerbahçe'nin transfer hamlelerini daha agresif görüyoruz. En azından çıkan haberlere baktığımız zaman.
"GALATASARALI OYUNCULAR DA REHAVET VARDI"
Galatasaray oyuncularında "Ben bu maçı zaten kazanırım" rehavetini gördüm. Bugün baktığımız zaman; Rehavet içinde olan Galatasaray, puan alırsa "Eyvallah" diyecek olan Hatayspor vardı. Galatasaray'ı şampiyon yapan Icardi, Osimhen, Mertens değil Galatasaray'ın topu rakipten bir an önce almasından kaynaklanıyor. Galatasaray veya herhangi bir futbol takımının pozisyona girmesi için topu rakipten alması lazım. Topu alamazsan, hünerli ayaklarınla gol pozisyonuna giremezsin.
"2025'İN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ"
2025 yılının en büyük sürpriz sonucu oldu. İkinci yarının ilk haftası yılın en büyük sürpriziyle başladı. Ben dahil bütün kamuoyu maç başlamadan Galatasaray'a 3 puan yazmıştı. Jose Mourinho'nun da hesapları Galatasaray'ın puan kayıpları üzerineydi ama bu için maç değildi bence. Bu puan kaybı da Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında 4 farklı galibiyet alacağının göstergesi oldu.
"FENERBAHÇE, ADANA'DA 4 ATAR"
Jose Mourinho'nun da hesapları Galatasaray'ın puan kayıpları üzerineydi ama bu için maç değildi bence. Bu puan kaybı da Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında 4 farklı galibiyet alacağının göstergesi oldu. Son iki haftadır on bir puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den saat 22.00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak.
"SARA'NIN YOKLUĞU BÜTÜN TAKIMI ETKİLİYOR"
Gabriel Sara'nın yokluğu bütün takımı etkiliyor. Pas bağlantılarının ve savunmayla hücum arasındaki bütün organizasyonların sahibi o. Yunus Akgün'ün iki maçtır süren vasat performansının sebeplerinden biri de Sara. Çünkü forvet oyuncularının iyi orta saha oyuncularına ihtiyacı vardır. Bu işi Berkan, Torreira ve Kerem yapamaz.
"90 PUAN ALAN ŞAMPİYON!"
"Futbol böyle. Galatasaray puan da kaybedecek. Benim hesaplarıma göre 90 puanı alanın rahat şampiyon olacağını düşünüyorum."
"99-102 PUAN OLMAZ!"
"Geçen seneki gibi 99'ların 102'lerin değil biraz daha aşağısında olabileceğini düşünüyorum."
Karşılaşmanın ardından HT Spor kanalında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, Hatayspor ile Galatrasaray arasında oynanan Süper Lig mücadelesini değerlendirdi.
"PAPATYA FALI GİBİ"
Galatasaray'ın futbolcularını teker teker değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Kaan Ayhan tek başına taşıyamıyor. Abdülkerim, alternatifi olmadığı için çok rahat. Sanchez'de bugün bir düşüş vardı. Berkan zaten sınırları olduğu için belli, şampiyonluk yarışında olmaz. Kerem de papatya falı gibi.
"GALATASARAY'A TRANSFER ŞART"
Bugün çıkarabileceğimiz Galatasaray'ın transfere ihtiyacı olduğu. 8 puan gerideki Fenerbahçe'nin transfer hamlelerini daha agresif görüyoruz. En azından çıkan haberlere baktığımız zaman.
"GALATASARALI OYUNCULAR DA REHAVET VARDI"
Galatasaray oyuncularında "Ben bu maçı zaten kazanırım" rehavetini gördüm. Bugün baktığımız zaman; Rehavet içinde olan Galatasaray, puan alırsa "Eyvallah" diyecek olan Hatayspor vardı. Galatasaray'ı şampiyon yapan Icardi, Osimhen, Mertens değil Galatasaray'ın topu rakipten bir an önce almasından kaynaklanıyor. Galatasaray veya herhangi bir futbol takımının pozisyona girmesi için topu rakipten alması lazım. Topu alamazsan, hünerli ayaklarınla gol pozisyonuna giremezsin.
"2025'İN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ"
2025 yılının en büyük sürpriz sonucu oldu. İkinci yarının ilk haftası yılın en büyük sürpriziyle başladı. Ben dahil bütün kamuoyu maç başlamadan Galatasaray'a 3 puan yazmıştı. Jose Mourinho'nun da hesapları Galatasaray'ın puan kayıpları üzerineydi ama bu için maç değildi bence. Bu puan kaybı da Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında 4 farklı galibiyet alacağının göstergesi oldu.
"FENERBAHÇE, ADANA'DA 4 ATAR"
Jose Mourinho'nun da hesapları Galatasaray'ın puan kayıpları üzerineydi ama bu için maç değildi bence. Bu puan kaybı da Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında 4 farklı galibiyet alacağının göstergesi oldu. Son iki haftadır on bir puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den saat 22.00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak.
"SARA'NIN YOKLUĞU BÜTÜN TAKIMI ETKİLİYOR"
Gabriel Sara'nın yokluğu bütün takımı etkiliyor. Pas bağlantılarının ve savunmayla hücum arasındaki bütün organizasyonların sahibi o. Yunus Akgün'ün iki maçtır süren vasat performansının sebeplerinden biri de Sara. Çünkü forvet oyuncularının iyi orta saha oyuncularına ihtiyacı vardır. Bu işi Berkan, Torreira ve Kerem yapamaz.
"90 PUAN ALAN ŞAMPİYON!"
"Futbol böyle. Galatasaray puan da kaybedecek. Benim hesaplarıma göre 90 puanı alanın rahat şampiyon olacağını düşünüyorum."
"99-102 PUAN OLMAZ!"
"Geçen seneki gibi 99'ların 102'lerin değil biraz daha aşağısında olabileceğini düşünüyorum."