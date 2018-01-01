Richardson: "'76ers - Celtics rekabeti' tartışmasını, Embiid bitirmişti"

Boston Celtics'in yeni oyuncusu Josh Richardson, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in, 76ers ve Celtics arasındaki rekabet tartışmalarını "bitirdiğini" söyledi.



The Athletic'ten Jared Weiss ile yaptığı röportajda Richardson, Celtics ve 76ers arasındaki ezeli rekabet hakkında konuştu.



2019-20 sezonunda 76ers forması giymiş olduğundan ötürü iki takımın da parçası olma tecrübesine sahip olan Richardson, iki takım arasındaki rekabete atıfta bulunarak, Embiid'in "bu tartışmaları bitirdiğini" açıkladı:



"Ben oradayken, Joel (Embiid) tüm bu muhabbeti bitirmişti, çünkü bizi yenip duruyorlardı. Sürekli kaybediyorduk, yani arada rekabet falan kalmamıştı.



'Bu adamlar iyi, bizi mahvederler, kendimize gelelim' diyeceğimiz bir rekabet olmamıştı."



Embiid aynı ifadeyi, 2018'in Noel Günü'nde Celtics'e karşı alınan yenilgiden sonra basına açıkça dile getirmişti. Sixers o dönemde, Boston'a karşı oynadığı son 11 maçın dokuzunu kaybetmişti.



Celtics ve Sixers ekipleri, bu sezon ilk kez 1 Aralık'ta karşı karşıya gelecekler.



