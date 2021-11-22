Renato Sanches: "Barcelona için her şey hazırdı"

Lille'de forma giyen Renato Sanches, hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından konuştu ve sakatlığı nedeniyle Barcelona'ya transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Renato Sanches: 'Barcelona için her şey hazırdı'
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22 Kasım 2021 15:59
Lille'nin Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"MILAN BÜYÜK TARİHİ OLAN BİR TAKIM"

24 yaşındaki futbolcu, "Sanırım Milan ve Arsenal, benimle ilgileniyor ama bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Milan, büyük tarihi olan bir kulüp. En yüksek sınıftaki takımlardan biri, bu benim hoşuma gider" şeklinde konuştu.

"EN İYİ TERCİH İÇİN HAZIRIM"

Transfer için menajeriyle konuştuğunu söyleyen Sanches, "Menajerimle konuşuyoruz. Hangi takımların beni istediğini, hangi takımların istemediğini biliyorum, ama bunları şu an söyleyemem. Gelecek bir teklifte, kendim adına en iyi tercihi yapmak adına hazırım" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'e çok genç gittiğini söyleyen Portekizli orta saha, "O zamanlar Bayern Münih gibi büyük bir takımda oynamaya hazır değildim, çok gençtim. Hazır olduğumda ise oynamaya fırsatım olmadı" dedi.

"BARCELONA İÇİN HER ŞEY HAZIRDI"

Transfer döneminde kendisine birçok teklif geldiğini söyleyen Sanches, "Birçok takım benimle ilgilendi ancak sakatlandım. Sakatlanınca, Lille'de kalacağımı anladım. Barcelona için her şey hazırdı ancak sakatlık olunca transfer iptal oldu" şeklinde görüşlerini aktardı.


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