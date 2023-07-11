Regattin'in yeni adresi Eyüpspor oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Faslı futbolcu Adrien Regattin'i kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, geçtiğimiz sezon Pendikspor ile play-off şampiyonluğu yaşayan Faslı Adrien Regattin'i renklerine bağladı. Adrien Regattin'e 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Pendikspor ile Spor Toto Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Regattin, çıktığı 34 maçta 13 gol kaydetti.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, geçtiğimiz sezon Pendikspor ile play-off şampiyonluğu yaşayan Faslı Adrien Regattin'i renklerine bağladı. Adrien Regattin'e 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Pendikspor ile Spor Toto Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Regattin, çıktığı 34 maçta 13 gol kaydetti.