Recep Uçar: 'Hiç hayal etmemiştik'

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçı sonrası konuştu.



Recep Uçar, "Hem sonuç hem oyun istediğimiz gibi olmadı. Kupada bu yolculuğu buraya getirene kadar çok efor sarf ettik. Belki bu ana kadar 1 gol yedik. Bugünkü yarı final... Rakibimiz güçlüydü, biliyorduk. Planladığımız şeyleri bugün sahaya yansıtamadık. Bir hayal kurmuştuk, gerçekten çok istiyorduk. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu." dedi.



Uçar, ayrıca, "Kendi sahamızda baskılı bir oyun istiyorduk. Devre arasında bazı riskler aldık, tam oyuna dokunurken talihsiz bir şekilde üçüncü golü yedik. Tekrar dengelemeye çalıştık, 3-1'i bulduk, taç pozisyonunda doğru pozisyon alamadık. Bugün kaybettik. Böyle bir skoru hiç hayal etmiyorduk. Galatasaray ile deplasmanda oynadığımız 2 maçta 1 gol yemiştik. Hiç beklemediğimiz bir skor oldu. Ben buraya kadar bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir hikaye yapmıştık ama sonunu istediğimiz gibi getiremedik. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim, bugün kaybettik ama oyuncularımın mücadelesini görmemezlikten gelemeyeceğim. Ben bugüne kadar yaptıklarından dolayı, ligde son maçlarda aldığı sonuçlardan dolayı, kupada buraya gelmelerinden dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum. Pazar günü Adana Demirspor maçına iyi şekilde hazırlanıp ligin sonunu en iyi şekilde getirmeye çalışacağız." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Uçar, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok istedikleri kupada finale çıkamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti.



Çok hayal kurduklarını anlatan Uçar, "İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi. Alışık olmadığımız farklı bir yenilgi aldık. Kupada bu ana kadar etkili performans sergileyerek son 14 takım arasına kalıp, yarı finale kalmıştık. En zor gruptan elemeleri geçip, lider çıkıp toplam 1 gol yiyip, 18 gol atarak gelmiştik. Ama bugün maalesef istediklerimizi yapamadık." diye konuştu.



Uçar, standart performansın altında oyun ortaya koyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik. Bugüne kadar oyuncular özellikle kupada çok ciddi efor sarf etti. Son 7 maçta, 5 galibiyeti alan oyuncular... Kesinlikle onlara haksızlık edemem. İçeride onlara söylediğim gibi ben sonuç ne olursa olsun, onların bugüne kadar ortaya koyduğu mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Evet, bugün ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim, net söyleyeyim. Coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık. Karşılığını alamadık."



