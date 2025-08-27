Recep Uçar: 'Göztepe zor bir deplasman'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, ağırlık ve güç çalışmalarının ardından taktik çalışmayla tamamlandı.Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Uçar, zor bir deplasmana gideceklerini belirterek "Göztepe, iç sahada ne kadar etkili olduğunu Fenerbahçe maçında gösterdi. Geçen sene iç sahada en fazla puan toplayan üçüncü takım." dedi.Uçar, sezona iyi başladıklarını, bunu da oynadıkları maçlarda gösterdiklerini anlattı.Aldıkları galibiyetlerin moraliyle İzmir'e gideceklerini dile getiren Uçar, "Şu ana kadar 7 gol atıp 1 gol yedik. Ama Göztepe deplasmanı zor bir deplasman, buradan iyi bir sonuçla ayrılmanın yolu da savunma ve hücum yönünde performansımızın üzerine çıkmamız gerekiyor. İki takım için de zor maç olacak. Çalışkan ve özverili oyuncu grubumuzun, taraftarımızı mutlu edebilecek bir sonuç alacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Uçar, yeni transferlerden Muleka'nın her geçen gün fizik kalitesini artırdığını, kadroda olup olmayacağını bu gün yapılacak antrenmanda belirleyeceklerini sözlerine ekledi.Futbolculardan Umut Nayir, lige iyi başladıklarını, ertelenen Beşiktaş maçı dolayısıyla rakibe daha fazla hazırlanma fırsatı bulduklarını dile getirdi.Rakibi tanıdıklarını aktaran Nayir, "Fiziksel anlamda iyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Karşılığını alacağımızı umuyoruz." diye konuştu.Öte yandan Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki idman ağırlık ve güç antrenmanıyla başladı, taktik çalışmayla tamamlandı.