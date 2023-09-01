Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves'in, gelecek sezonun En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünün muhtemel adayları arasında favori olduğu bildirildi.



Reaves, Lakers'ta LeBron James ve Anthony Davis'in ardından üçüncü yıldız konumunda çıkış yakalayarak, popülaritesini hızla artırmıştı.



Betonline.ag isimli web sitesi, Lakers guardının artık gelecek sezonun En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü için favori isim olduğunu ortaya koydu.



Şu sıralar FIBA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı adına iyi bir performans sergileyen Reaves, üç maçta 11,7 sayı ortalamasına sahip.



25 yaşındaki oyuncu, Şubat ayındaki Russell Westbrook takası öncesinde 10.7 sayı, 3.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladıktan sonra, dakikaları arttığında ilk beşe geçmiş ve sezonu 13.0 sayı, 3.0 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



Sonrasında Lakers guardı, Denver Nuggets'a karşı playoff serisinde 21.3 sayı, 3.5 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalayarak takımın üçüncü yıldızı haline gelmişti.



