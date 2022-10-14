Real Madrid'in büyük hedefi: Davies

Real Madrid, gözünü Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies'e dikti.



Marca'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Real Madrid'in hedeflerinden biri. İspanyol devinin, Davies'in performansını yakından takip ettiği aktarıldı.



Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Davies'in, Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.



Ocak 2019'dan bu yana Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta 2 asist yaptı.





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