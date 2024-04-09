Real Madrid'den ilginç talep: "Stadın üstünü kapatalım"

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maç için UEFA'dan stadyumun üstünü kapatma yetkisini talep edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'den ilginç talep: 'Stadın üstünü kapatalım'
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09 Nisan 2024 00:13
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maç için UEFA'dan ilginç bir talepte bulundu.

The Athletic'ten Mario Cortegana'nın haberine göre; Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünün kapatılması için UEFA'ya başvurdu.

Haberde, Real Madrid'in bu taleple birlikte stadyumdaki tezaüratların desibelini artırmak ve sesin dağılmamasını sağlayarak daha güçlü bir atmosfer yaratmayı amaçladığı belirtildi.

UEFA, Real Madrid'in bu talebine henüz yanıt vermezken olumlu bir kararda yenilenen Santiago Bernabeu'nun üst çatısı, bir futbol maçında ilk kez kapatılacak.

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