Real Betis'in Antony ısrarı

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala İspanyol ekibi Real Betis, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Real Betis'in hedefi, geçtiğimiz sezonda Manchester United'tan kiraladığı Antony.



Fabrizo Romano'nun haberine göre yeşil-beyazlılar, Brezilyalı oyuncunun transferi için İngiliz devi ile görüşmelerini sürdürüyor.



Elde edilen bilgilere göre kulüpler arasında sonraki satıştan pay ve satın alma opsiyonu gibi maddeler konuşuldu.



Transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.



