29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Real Betis'in Antony ısrarı

Real Betis, geçtiğimiz sezonda kiralık olarak kadrosuna kattığı Antony'i yeniden transfer etmek için Manchester Unietd ile görüşmelerini sürdürüyor.

Real Betis'in Antony ısrarı
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala İspanyol ekibi Real Betis, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Real Betis'in hedefi, geçtiğimiz sezonda Manchester United'tan kiraladığı Antony.

Fabrizo Romano'nun haberine göre yeşil-beyazlılar, Brezilyalı oyuncunun transferi için İngiliz devi ile görüşmelerini sürdürüyor.

Elde edilen bilgilere göre kulüpler arasında sonraki satıştan pay ve satın alma opsiyonu gibi maddeler konuşuldu.

Transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
