RB Leipzig - Liverpool: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Red Bull Leipzig ile Liverpool karşı karşıya geliyor.Almanya'nın uyguladığı koronavirüs önlemleri nedeniyle maç Macaristan'ın Puskas Arena Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23:00'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetirken maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmanın rövanşı ise 10 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak.Ev sahibi Leipzig'de Forsberg, Szoboszlai ve Laimer en önemli eksikler olurken Heinrichs'in durumu ise maç saatinde netleşecek. Öte yandan bu karşılaşmada Henrichs, Kluivert, Konate ve Sabitzer kart görmeleri halinde rövanşta oynayamayacak.Liverpool'da ise Milner, Matip, Keita, Jota, Gomez ve Van Dijk mücadelede sakatlığı nedeniyle yer alamayacak isimler. Fabinho, Davies, Origi ve yedek kaleci Kelleher'in durumları ise maç saatine doğru netleşecek. Milner ve Wijnaldum ise kart ceza sınırındaki isimler olarka göze çarpıyor.Gulacsi; Klostermann, Orban, Upamecano; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo; PoulsenAlisson; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson; Thiago Alcantara, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane- RB Leipzig ile Liverpool ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Alman ekibi, 2020 senesinden bu yana eşleştiği iki İngiliz takımından Tottenham'ı geçen sezon son 16 turunda elemiş; bu sezon gruplarda rakip olduğu Manchester United'ın üstünde yer almıştı.- Almanya temsilcilerine konuk olduğu son beş resmi maçı kaybetmeyen Liverpool (3G 2B), son mağlubiyetini 2001/02 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Leverkusen'den almıştı (2-4).- Kulüp tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarına kalan RB Leipzig, bunu ilk kez başardığı 2019/20'de turnuvaya yarı finalde veda etmişti. Liverpool ise son dört Kupa 1 sezonunda üçüncü kez finale kalmak istiyor.- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı iç saha maçını kaybetmeyen ve bu karşılaşmalarda en az ikişer gol atan RB Leipzig (5G 1B), turnuva tarihindeki en uzun serisini sürdürmek istiyor.- Evinde oynadığı 10 Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisinde kalesini gole kapatan RB Leipzig, gol yemediği karşılaşmalardan birini geçen sezon son 16 turunda Tottenham'a karşı oynamıştı (Mart 2020'de 3-0).- Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir maçı 0-0 bitmeyen takımlar arasında en fazla karşılaşmaya çıkan ekip RB Leipzig (22 maç).- RB Leipzig ve Liverpool'un penaltılar hariç (birer) Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 19 golün tamamı akan oyunda geldi.- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen tek ekip Liverpool.Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en fazla gol yiyen ekip RB Leipzig (12).- Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde yaptığı savunma aksiyonu başına rakiplerine en az pas imkanı tanıyan takım RB Leipzig (8.9).- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig forması giyen Angeliño'dan (3 gol & 3 asist) daha fazla golde pay sahibi olan tek İspanyol oyuncu, Juventus forveti Alvaro Morata (6 gol & 1 asist).- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 16 maçta sadece bir gol atabilen Liverpool forveti Roberto Firmino, tek golünü geçen sezon son 16 turunda Atlético Madrid filelerine göndermişti.