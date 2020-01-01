Raptors için son ev sahibi adayı, Tampa Bay oldu

Toronto Raptors'ın Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki KOVID-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu sezon Scotiabank Arena'da oynayamaması durumunda, Tampa Bay'in kendilerine ev sahipliği yapmak için en iyi geçici yer gibi göründüğü belirtildi.



Sportsnet'ten Michael Grange, bölgenin şu anda 2020-21 sezonunda Raptors için en muhtemel yer olduğunu bildirdi.



Tampa Bay Spor komisyoneri Rob Higgins, Grange'e şunları söyledi:



"İdeal olarak, Raptors gelecek sezonunu Toronto'da oynayabilir. Ancak bu mümkün olmazsa, alternatif bir ev sahibi olarak beklentilerini başarıyla karşılamak ve aşmak için çalışmaya güçlü bir ilgi duyuyoruz. Kuruluşlarıyla yaptığımız ilk görüşmelerden keyif aldık ve gerekirse yardım etmeye hazırız."



Newark, Nashville ve Louisville daha önce Toronto'nun bu sezon oynayabileceği olası alternatif yerler olarak bildirilmişti.



Raptors'ın, 1 Aralık'ta antrenman kampları başlamadan önce arena durumlarını çözmeleri bekleniyor.



