Miami Heat'in, Toronto Raptors'ın Jimmy Butler takasına katılmak istemesinin ardından guard Bruce Brown ile ilgilendiği bildirildi.



İsmini vermeyen bir genel menajer, The Stein Line'dan Jake Fischer'a göre Raptors'ın rakip takımlara, Heat'in Butler'ı takas edeceği çok takımlı bir anlaşmaya kolaylaştırıcı olarak dahil olmak istediğini aktardı:



"Herhangi bir Jimmy Butler takasına dahil olmak istiyorlar."



Raptors'ın bu anlaşmalarda Brown ve sona eren 23 milyon dolarlık sözleşmesini teklif sunduğu bildirildi. Toronto'nun bu sezonun ardından Brown'ı tutması pek olası gözükmezken, Heat'in tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği söylendi.



Kolej kariyerini Miami Üniversitesi'nde geçirmiş olan Brown'ın, Heat'in kısa vadeli sözleşmelere sahip olan tecrübeli oyuncuları edinme hedefine uyduğu düşünülüyor.



