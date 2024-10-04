Minnesota Timberwolves'a yeni katılan Julius Randle, Timberwolves'ta "istendiğini" hissettiğini söyledi.



Randle, New York Knicks'ten Timberwolves'a takas edildiğinden beri ilk kez medyaya konuştuğu toplantıda, Wolves takasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:



"İstendiğinizi hissettiğiniz bir yerde olmayı tercih edersiniz. Ben burada istendiğimi hissediyorum. Kariyerimin bu noktasında, bireysel düzeyde birçok başarı edindim ama artık bir şampiyonluk kazanmak istiyorum. Bunu başarmak için mükemmel bir fırsat.



Bu takas benim için güzel bir değişim oldu. Son beş yılda öğrendiklerimle bu arkadaşlara yardım edebileceğim için heyecanlıyım. Buradaki tek isteğim bu. Anthony Edwards'a, Rudy Gobert'e, Naz Reid'e, hepsine şampiyonluk yolunda yardımcı olabilmek. En önemli şey bu."



Randle'ın, 2018-19 sezonunda New Orleans Pelicans'tayken kendisine koçluk yapan ve o dönemdeki yaklaşımı ve tavrı hakkında övgüler yağdırdığı mevcut Wolves koçu Chris Finch'e göre, ilk beşte yer alması bekleniyor.



