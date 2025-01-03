Rafa Silva'ya sürpriz talip

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rafa Silva'ya sürpriz talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2025 11:22
Son güncelleme 03 Ocak 2025 11:30
Beşiktaş'ta takımdan ayrılacaklar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Buna göre takımın Portekizli oyuncusu Rafa Silva da transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulübe veda edebilir.

RAFA SILVA'YA TALİP ÇIKTI!

Rafa Silva'ya Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Her ne kadar Rafa Silva'nın, Beşiktaş'ta kalmak istediği belirtilse de gelen tekliflere sıcak baktığı öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN DETAYI

Öte yandan takımın başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın'ın takımın saha içi lideri olarak Rafa Silva'yı belirlemek istemesi sebebiyle bu transfere yönetimin soğuk baktığı ve Rafa'yı takımda tutmak istediği yazıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Rafa Silva, Beşiktaş'ta sezona flaş bir başlangıç yaparken, son haftalarda performansında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Siyah-beyazlı formayla 25 resmi müsabakada boy gösteren Rafa Silva, takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery