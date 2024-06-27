Rafa Silva videoda kiminle konuştu? Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı renklerine bağladı. Portekizli yıldızın transfer videosunda telefonda konuştuğu kişi büyük merak konusu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva videoda kiminle konuştu? Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran hareket
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27 Haziran 2024 11:40
Beşiktaş, Portekizli yıldız Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından da Rafa Silva paylaşımında bulundu.

"Hoş geldin Rafa Silva" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi" ifadesine yer verildi.

"EN İYİ STADYUMA MI GİDİYORSUN?"

Rafa Silva'nın transfer videosunda telefonla biriyle konuştuğu ve "En iyi stadyuma mı gidiyorsun? Sıkı dur! Benim de sana bir sürprizim var. Ben de oraya geliyorum." dediği görüldü.


DI MARIA YORUMLARI

Portekizli futbolcunun telefonda kiminle konuştuğu merak konusu olurken, sosyal medyada karşıdaki kişinin Benfica'dan takım arkadaşı Angel Di Maria olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Bilindiği üzere Beşiktaş, uzun bir süredir Di Maria'nın transferini bitirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.



Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek, X'te yaptığı paylaşımda Rafa Silva'nın videosunu alıntılayarak, "Sizce kiminle konuştu" paylaşımı yaptı.

Öte yandan Beşiktaş resmi İngilizce hesabı da, Rafa Silva'nın WhatsApp konuşması temalı bir gönderi paylaştı. 

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