29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-0DA
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-012'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-012'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-014'
29 Ekim
Roma-Parma
0-015'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-184'

Radovan Trifunovic: "Cumhuriyet Bayramı'nda kazanmak önemliydi"

Anadolu Efes'in yardımcı koçu Radovan Trifunovic, Paris Basketball galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2025 02:10
Haber: Eurohoops
Anadolu Efes yardımcı koçu Radovan Trifunovic, başantrenör Igor Kokoskov'un üçüncü çeyrekte iki teknik faul ile oyundan atılmasının ardından maç sonu açıklamalarda bulundu.

EuroLeague'de Paris karşısında alınan galibiyetin ardından takımının mücadelesini ve savunma performansını övdü. Trifunovic, "40 dakika boyunca mücadele etmemiz gereken bir maçtı. Paris'in sahasında kazanmak çok zor. Savunmada her şeyimizi vermemiz ve ribaundları kontrol etmemiz gerekiyordu. Bugün oynayan her oyuncumuz tebriği hak etti. 40 dakika boyunca konsantre kaldılar, tempoyu iyi kontrol ettik" dedi.

Topun kıymetini bildiklerini vurgulayan Trifunovic, "Savunmada Paris'i 17 top kaybına zorladık. Topa sürekli baskı yaptık, bu da iyi savunma yapmamızda etkili oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyun planını çok iyi uyguladık ve kazandık. Bugün bizim için önemliydi çünkü 29 Ekim, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı. Bu galibiyet de güzel bir hediye oldu" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Trifunovic, geçiş savunmasına da dikkat çekti: "Özellikle geçiş savunmasında çok iyi bir iş çıkardık. İkinci yarıda ribaundlarda iyi bir performans göstererek tempoyu kontrol ettik. Rakibimizi 17 top kaybına zorladık ki bu sayı bizim için çok önemliydi. Oynaması zor bir atmosferde mücadele ettik, bu yüzden bu galibiyet bizim için önemliydi."

Paris'in skorer ismi Nadir Hifi'nin savunmasına da değinen Trifunovic, "Nadir Hifi'nin sayılarını kısıtlamak savunmadaki önceliklerimizden biriydi. Ancak Hifi'yi savunurken diğer oyunculara fırsat vermemek için dikkatli olmamız gerekiyordu. Bu planımızı çok iyi uyguladık" şeklinde konuştu.

Trifunovic, takımın kolektif oyununa da vurgu yaptı: "Takım halinde bugün çok iyi bir oyun oynadık. Bugün oynayan herkes katkı verdi. Takım halinde oynayıp kazanmak bizim için çok önemli, her zaman bunun altını çiziyoruz. Üst üste mağlubiyetlerin ardından bizim için önemli bir maçtı. Şimdi cuma günü önümüzde Baskonia maçı var."

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.