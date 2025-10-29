Radovan Trifunovic: 'Cumhuriyet Bayramı'nda kazanmak önemliydi'

Anadolu Efes yardımcı koçu Radovan Trifunovic, başantrenör Igor Kokoskov'un üçüncü çeyrekte iki teknik faul ile oyundan atılmasının ardından maç sonu açıklamalarda bulundu.



EuroLeague'de Paris karşısında alınan galibiyetin ardından takımının mücadelesini ve savunma performansını övdü. Trifunovic, "40 dakika boyunca mücadele etmemiz gereken bir maçtı. Paris'in sahasında kazanmak çok zor. Savunmada her şeyimizi vermemiz ve ribaundları kontrol etmemiz gerekiyordu. Bugün oynayan her oyuncumuz tebriği hak etti. 40 dakika boyunca konsantre kaldılar, tempoyu iyi kontrol ettik" dedi.



Topun kıymetini bildiklerini vurgulayan Trifunovic, "Savunmada Paris'i 17 top kaybına zorladık. Topa sürekli baskı yaptık, bu da iyi savunma yapmamızda etkili oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyun planını çok iyi uyguladık ve kazandık. Bugün bizim için önemliydi çünkü 29 Ekim, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı. Bu galibiyet de güzel bir hediye oldu" ifadelerini kullandı.



Basın toplantısında konuşan Trifunovic, geçiş savunmasına da dikkat çekti: "Özellikle geçiş savunmasında çok iyi bir iş çıkardık. İkinci yarıda ribaundlarda iyi bir performans göstererek tempoyu kontrol ettik. Rakibimizi 17 top kaybına zorladık ki bu sayı bizim için çok önemliydi. Oynaması zor bir atmosferde mücadele ettik, bu yüzden bu galibiyet bizim için önemliydi."



Paris'in skorer ismi Nadir Hifi'nin savunmasına da değinen Trifunovic, "Nadir Hifi'nin sayılarını kısıtlamak savunmadaki önceliklerimizden biriydi. Ancak Hifi'yi savunurken diğer oyunculara fırsat vermemek için dikkatli olmamız gerekiyordu. Bu planımızı çok iyi uyguladık" şeklinde konuştu.



Trifunovic, takımın kolektif oyununa da vurgu yaptı: "Takım halinde bugün çok iyi bir oyun oynadık. Bugün oynayan herkes katkı verdi. Takım halinde oynayıp kazanmak bizim için çok önemli, her zaman bunun altını çiziyoruz. Üst üste mağlubiyetlerin ardından bizim için önemli bir maçtı. Şimdi cuma günü önümüzde Baskonia maçı var."



