Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Sezon başında Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic'ten, Sarı-Lacivertliler'i kızdıracak bir hareket geldi.
Boşnak futbolcu, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de Kızılyıldız'a 76-57 mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulundu.
Krunic, Kızılyıldız'ın maç sonu paylaşımını kendi hesabında paylaştı ve altına gülen surat emojisi ve kırmızı kalpleri altına not olarak düştü.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Boşnak futbolcu, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de Kızılyıldız'a 76-57 mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulundu.
Krunic, Kızılyıldız'ın maç sonu paylaşımını kendi hesabında paylaştı ve altına gülen surat emojisi ve kırmızı kalpleri altına not olarak düştü.
Rade Krunic'in paylaşımı👇 pic.twitter.com/s8Uhb08Edn
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) October 15, 2024
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde beklentilerin altında kalan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda 22 maça çıkmış, 1 asist yapmıştı.