Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Sezon başında Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de Kızılyıldız'a 76-57 yenilmesinin ardından olay yaratacak bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
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15 Ekim 2024 23:11
Sezon başında Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic'ten, Sarı-Lacivertliler'i kızdıracak bir hareket geldi. 

Boşnak futbolcu, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de Kızılyıldız'a 76-57 mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulundu. 

Krunic, Kızılyıldız'ın maç sonu paylaşımını kendi hesabında paylaştı ve altına gülen surat emojisi ve kırmızı kalpleri altına not olarak düştü.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde beklentilerin altında kalan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda 22 maça çıkmış, 1 asist yapmıştı.

 

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