PSG'de yeni koronavirüs vakası! Toplam 6 oldu

Fransız devi PSG'de 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı açıklandı ve toplamda virüse yakalanan futbolcu sayısının 6'ya yükseldiği duyuruldu.

Haber; AA
PSG'de yeni koronavirüs vakası! Toplam 6 oldu
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04 Eylül 2020 01:47
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

PSG, iki gün önce 3 futbolcuda Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı. Böylece kulüpte virüs bulaşan futbolcu sayısı 6 oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.



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