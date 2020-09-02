PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in Kovid-19 sonucu pozitif

Paris Saint-Germain, 3 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in Kovid-19 sonucu pozitif
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02 Eylül 2020 17:16
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

Fransız basınından L'Equipe, koronavirüs testi pozitif çıkan 3 ismin Neymar, Di Maria ve Paredes olduğunu duyurdu.

Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Kovid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.

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