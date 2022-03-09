Manchester City'nin yıldız kanat oyuncusu Riyad Mahrez'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edildi.



Foot Mercato'nun haberine göre; Manchester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez sezon sonu PSG'nin veya Chelsea'nin yolunu tutabilir.



PSG'de, Arjantinli Angel Di Maria'nın sezon sonunda takım ayrılacağı beklenirken, Fransız ekibinin bu boşluğu Riyad Mahrez ile doldurmak istediği belirtildi. Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de Mahrez'in durumunu takip ettiği ve uygun şartların oluşması halinde bir hamle yapabileceği iddia edildi. Cezayirli yıldızı transfer etmek isteyen takımların 30-40 milyon euro bandında bir teklif hazırlamaları gerektiği belirtildi.



2018 yılında 72 milyon euroya Leicester City'den transfer edilen Riyad Mahrez, bu sezon Manchester City ile çıktığı 33 maçta 21 gol, 7 asist kaydetti.





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