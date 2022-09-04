PSG'den Mauro Icardi kararı

Galatasaray'ın transfer listesinde 1 numarada yer alan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'de yeni bir gelişme yaşandı.
Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Galatasaray ile sözleşme imzalaması beklenen 29 yaşındaki futbolcu, Paris Saint-Germain tarafından açıklanan Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Paris ekibi tarafından kadroda düşünülmeyen Icardi, 2019 yılında katıldığı Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 92 maçta 38 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.
Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Galatasaray ile sözleşme imzalaması beklenen 29 yaşındaki futbolcu, Paris Saint-Germain tarafından açıklanan Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Paris ekibi tarafından kadroda düşünülmeyen Icardi, 2019 yılında katıldığı Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 92 maçta 38 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.