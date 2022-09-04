PSG'den Mauro Icardi kararı

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; EPA
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PSG'den Mauro Icardi kararı
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04 Eylül 2022 16:54
Galatasaray'ın transfer listesinde 1 numarada yer alan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'de yeni bir gelişme yaşandı.

Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Galatasaray ile sözleşme imzalaması beklenen 29 yaşındaki futbolcu, Paris Saint-Germain tarafından açıklanan Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Paris ekibi tarafından kadroda düşünülmeyen Icardi, 2019 yılında katıldığı Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 92 maçta 38 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.





 

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