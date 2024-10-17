PSG'de Luis Enrique gelişmesi!

Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique'nin 2025 yılında bitecek olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG'de Luis Enrique gelişmesi!
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17 Ekim 2024 18:09
Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique ile yeni bir anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol hocanın 2025'te bitecek olan sözleşmesi, 2027'ye kadar uzatıldı.

Enrique, Temmuz 2023'te PSG'nin başına geçti ve geçen sezon kulüple Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı kazandı.

PSG'NİN DURUMU

PSG, Ligue 1'de bu sezon 7 hafta sonunda Monaco'nun 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. 

 

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