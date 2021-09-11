PSG - Clermont canlı izle canlı oyna Tuttur'da

Fransa'da şampiyonluğun en büyük adayı PSG, Clermont deplasmanına çıkıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada PSG galibiyetine 1,22 oran verilirken Clermont galibiyetine 6,20 ve beraberliğe ise 4,30 oran belirlenmiş durumda. Maçın 2,5 ALT oranı 2,17 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,41 olarak belirlendi.
PSG - CLERMONT CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü PSG'nin atmasına 1,23 oran verilirken ilk golü Clermont'un atmasına 2,70 ve beraberliğe ise 16.00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
PSG - Clermont maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,63 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,76 ile bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada PSG galibiyetine 1,22 oran verilirken Clermont galibiyetine 6,20 ve beraberliğe ise 4,30 oran belirlenmiş durumda. Maçın 2,5 ALT oranı 2,17 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,41 olarak belirlendi.
PSG - CLERMONT CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü PSG'nin atmasına 1,23 oran verilirken ilk golü Clermont'un atmasına 2,70 ve beraberliğe ise 16.00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
PSG - Clermont maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,63 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,76 ile bültende yer aldı.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!