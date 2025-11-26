25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
2-064'
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
3-059'
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-268'
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
1-267'
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-063'
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
1-068'
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-163'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Promise David: "Hakem doğru karar verdi"

Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Kasım 2025 00:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Promise David: 'Hakem doğru karar verdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Promise David, Galatasaray maçında attığı golle ilgili, "Asistten önceki pas, çok klas bir hareketti. Topu ağlara göndermek benim için çok kolaydı." dedi.

Sözlerine devam eden David, "Ailem bugün yine buradaydı. Onları her maça getirmem gerekiyor ama bu bana çok pahalıya mal oluyor. (Gülerek)" diye konuştu.


Hedefleriyle ilgili konuşan Promise David, "Şu anda sadece bir sonraki maça odaklanmalıyız. Önce ligdeki iyi formumuzu sürdürmek istiyoruz, ardından Şampiyonlar Ligi'nde üç zorlu maçımız daha var. Her maçı tek tek ele alacağız. Umarım bundan sonra ilk 24'e girmek için elimizden geleni yapabiliriz." sözlerini sarf etti.

MAÇA DAMGA VURAN POZİSYON İÇİN AÇIKLAMA!

Promise David, Uğurcan Çakır'ın ayağına bastığı ve Galatasaray'ın kırmızı kart beklediği pozisyonla ilgili gelen soruya da cevap verdi.

24 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray kalecisinin ayağına bastığınız pozisyonda ikinci sarı kartı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusunun ardından, "Hayır, bence hakem doğru karar verdi. Bunun bir kaza olduğunu gördü. Kaleciden özür diledim. Hakem bana dikkatli olmamı söyledi ama hakem baştan bunun bir kaza olduğunu gördü." yanıtını verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.