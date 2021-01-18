Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 16 kişinin sonucu pozitif çıktı.



Premier Lig'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 11-17 Ocak tarihlerinde uygulanan 3 bin 115 test sonucunda 16 pozitif vaka tespit edildi.



Protokoller gereği Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmazken, testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor.



