Potada İstanbul derbisi: Beşiktaş - Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde 15 Mart Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maç beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak.
Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü karşılaşmayı yönetecek.
MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
20 maçta 15 galibiyeti bulunan Beşiktaş Fibabanka, 6 maçlık galibiyet serisiyle Galatasaray karşısına çıkacak. Beşiktaş, son olarak Mersin Spor'u 99-93 mağlup etti.
Çıktığı 20 maçta 12 galibiyetle devam eden Galatasaray ligde son olarak, Karşıyaka'yı 101-80 mağlup etti.
Normal sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 91-88 kazandı.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde 15 Mart Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maç beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak.
Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü karşılaşmayı yönetecek.
MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
20 maçta 15 galibiyeti bulunan Beşiktaş Fibabanka, 6 maçlık galibiyet serisiyle Galatasaray karşısına çıkacak. Beşiktaş, son olarak Mersin Spor'u 99-93 mağlup etti.
Çıktığı 20 maçta 12 galibiyetle devam eden Galatasaray ligde son olarak, Karşıyaka'yı 101-80 mağlup etti.
Normal sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 91-88 kazandı.