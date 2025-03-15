Potada İstanbul derbisi: Beşiktaş - Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.



BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde 15 Mart Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maç beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak.



Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü karşılaşmayı yönetecek.



MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI



20 maçta 15 galibiyeti bulunan Beşiktaş Fibabanka, 6 maçlık galibiyet serisiyle Galatasaray karşısına çıkacak. Beşiktaş, son olarak Mersin Spor'u 99-93 mağlup etti.



Çıktığı 20 maçta 12 galibiyetle devam eden Galatasaray ligde son olarak, Karşıyaka'yı 101-80 mağlup etti.



Normal sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 91-88 kazandı.



