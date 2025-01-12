Potada dev derbi: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu 14. maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.



Saat 18.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.



Fenerbahçe Beko'da son durum:



Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 9 Ocak Perşembe günü Alba Berlin'i konuk etti. Fenerbahçe, rakibini 90-73 yenerek 19. maçında 12. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı 18, Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis 14'er sayı üretti.



Fenerbahçe,, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 5 Ocak Pazar günü konuk olduğu Karşıyaka'yı 90-101 ile geçti. Bu sonuçla 13. maçında 12. galibiyetini alarak liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 17, Devon Hall ve Nigel Hayes-Davis 13'er sayı üretti.



Beşiktaş Fibabanka'da son durum:



Beşiktaş Fibabanka, bu sezon ligimizde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet aldı. Rakibimiz, son olarak 5 Ocak Pazar günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 87-70 ile geçti. Siyah-beyazlılarda Kelan Martin 32 sayıyla yıldızlaştı.



Beşiktaş, bu sezon EuroCup A Grubu'nda mücadele ediyor. Beşiktaş, bu organizasyonda oynadığını 14 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, son olarak 8 Ocak Çarşamba günü konuk olduğu Joventut Badalona'ya 93-70 mağlup oldu. Beşiktaş'ta Jonah Mathews 18 sayı üretti.



Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka):



Toplam sayı: 90.38 – 87.54

2 sayı: %54.7 - %53.01

3 sayı: %41.94 - %37.6

Serbest atış: %79.2 - %71.91

Ribaunt: 34.38 – 31.77

Asist: 20.85 – 18.85

Top çalma: 5.85 – 7.69

Top kaybı: 11.85 – 10.15

Blok: 1.92 – 1.92



İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka):



Sayı: Nigel Hayes-Davis 12.45 – Derek Needham 16.33

Ribaunt: Nicolo Melli 6.00 – Emanuel Terry 6.10

Asist: Arturs Zagars 4.0 – Kyle Allman 3.85

Top çalma: Arturs Zagars 1.25 – Uros Plavsic 2.00

Blok: Khem Birch 0.67 – Kerem Konan 0.69



