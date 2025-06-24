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Porto ve Al Ahly, gol düellosunda tur biletini kaçırdı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Porto ile Al Ahly 4-4 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takımda turnuvaya veda etti.

calendar 24 Haziran 2025 08:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Porto ve Al Ahly, gol düellosunda tur biletini kaçırdı!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Porto ile Al Ahly karşı karşıya geldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadele 4-4 eşitlikle sonuçlandı.

Porto'nun gollerini 23. dakikada Rodrigo Mora, 50. dakikada William, 53. dakikada Samu ve 89. dakikada Pepe kaydetti. Al Ahly adına ise Wessam Abou Ali, 15., 45. ve 51. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken, takımının diğer golünü 64. dakikada Mohamed Romdhane attı.

Porto'nun yeni transferi Gabri Veiga, 69. dakikada oyuna girdiği karşılaşmada Porto'nun 4. golünün asistini kaydetti.

Oynanan bu karşılaşmanın ardından Porto ve Al Ahly, 2 puanda kalarak grup aşamasında turnuvadan elendi.


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