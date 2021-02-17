Şampiyonlar Ligi son 16 turu birici maçında Porto ile Juventus karşı karşıya geliyor.Dragao Stadı'nda saat 23:00'te başlayacak karşılaşmada hakem Carlos Del Cerro Grande düdük çalacak. Maçı ise beIN Sports canlı yayınlayacak.Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmanın rövanşı 9 Mart tarihinde Juventus'un sahasında oynanacak.İki takımın eksikleriEv sahibi Porto'da Nanu'nun tedavisi devam ediyor ve kadroda yok. Sergio Oliviera ise bu maçta sarı kart görmesi halinde rövanşta yer alamayacak.Juventus cephesinde ise Cuadrado, Arthur ve Bonucci'nin yanı sıra Dybala maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca Bentancur ve Danilo ise sarı kart sınırında olan isimler olarak göze çarpıyor.Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Corona, Marega, DíazSzczesny; Danilo, De Ligt, Chielini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Morata, RonaldoŞampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turunda Porto sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Yıllardır lige damgasını vuran ancak bir türlü Devler Ligi'nde istediği kupayı müzesine götüremeyen Juventus, bu sezona efsanelerinden Pirlo ile başladı ama istediği futbolu sahaya yansıtamadı. Açıkçası bu tur için bence gayet de iyi bir kura çektiler. Elbette Porto bu platformun en tecrübeli takımlarından birisi ama Juventus, çeyrek final için ciddi favori konumunda. Portekiz deplasmanında elbette işleri kolay olmayacak. Ben bu maç için çok net taraf bahislerine yönelmenin doğru olmadığına inanıyorum. Sürpriz kuponlar için elbette Juventus galibiyeti denenir ama bence alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihi ideal bahis olacaktır.- Porto'nun Avrupa kupaları tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında Juventus'tan (1B 4M) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Liverpool (8 maç).- Porto ile Juventus, Şampiyonlar Ligi tarihinde sadece 2016/17 son 16 turunda eşleşmişti. Torino ekibi, o sezon toplamda 3-0'lık skorla turu geçmiş ancak iki karşılaşmada da birer Porto oyuncusu ilk yarılarda kırmızı kart görmeden önce fileleri havalandıramamıştı.- Avrupa kupaları tarihinde Porto'ya en az iki kez konuk olan takımlar arasında hiçbir karşılaşmada gol yemeyen iki ekipten biri Juventus (diğeri Zenit St Petersburg).- Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yedinci kez eleme turlarına kalan Juventus, tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Porto ise son beş sezonda dördüncü kez grubundan çıkmayı başardı.- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde gol yemeyen tek takım Porto. Turnuvadaki son beş iç saha maçında da kalesini gole kapatan Portekiz ekibi, turnuvadaki en uzun serisini sürdürmek istiyor.- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanabilen Porto (1B 7M), tek galibiyetini Mart 2019'da sahasında almıştı (3-1 vs Roma).- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 maçın 11'ini kazanan Juventus (2M), bu sezon gruplarda çıktığı üç dış saha karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan dört ekipten biri konumunda (diğerleri Atalanta, Barcelona ve Chelsea)- Porto file bekçisi Agustín Marchesín, Şampiyonlar Ligi'nde kalesine gelen son 12 şutun tamamını kurtardı ve rakiplerinin bu şutlarda ürettiği 3.6 xG'den (gol beklentisi) gol çıkaramamasını sağladı.- Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk eleme turlarında son 16 turundaki rakibi yine Porto'ydu (2003/04). Portekiz ekibiyle en son Nisan 2009'da Manchester United formasıyla karşılaşan Ronaldo, bu stattaki tek golü atarak takımını yarı finale taşımıştı.- Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 2008 senesindeki final maçından bu yana görev yaptığı 66 eleme turu karşılaşmasında 62 gol attı.- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla asist yapan oyuncu olan Juan Cuadrado (5), aynı sayıda gol pasını daha önceki 38 karşılaşmada verebilmişti.