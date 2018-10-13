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Porto, Galatasaray'ın eski gözdesine talip!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Porto, Inter'in savunma oyuncusu Joao Miranda için harekete geçti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Porto, Galatasaray'ın eski gözdesine talip!
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13 Ekim 2018 23:18
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine gelen Joao Miranda için Porto devreye girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Porto, Inter'in tecrübeli stoperini kadrosuna katmak için ilk girişimde bulundu.

İLK TEMASI KURDU

Brezilya basınında yer alan habere göre; Porto, Miranda'nın menajeri Deco ile doğrudan temas kurdu ve devre arası için nabız yokladı.

Inter ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki stoper, bu sezon 5 maçta oynadı ve 450 dakika sahada kaldı.

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