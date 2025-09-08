08 Eylül
Porto'dan Galatasaray'a Diogo Costa tepkisi!

Porto, Okan Buruk'un Diogo Costa için "45 milyon euro istediler" sözlerini yalanlayarak, Galatasaray'a resmi yazı gönderdi ve kalecinin serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olduğunu vurguladı.

calendar 08 Eylül 2025 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 15:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Porto'dan Galatasaray'a Diogo Costa tepkisi!
FC Porto, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duydu. 

Buruk, Portekizli kaleci Diogo Costa için mavi-beyazlıların 45 milyon euro talep ettiğini öne sürmüştü.

A Bola'nın haberine göre, Ancak Porto cephesi, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını ve kulübün itibarını zedeleyici nitelikte olduğunu savundu. Zira Diogo Costa'nın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 75 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.



RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Porto yönetimi, söz konusu açıklamanın Galatasaray'ın resmi bir temsilcisi tarafından yapılmasını dikkate alarak İstanbul kulübünün başkanı Sinem Ustuner'e bir mektup gönderdi.

Bu yazıda, Buruk'un sözlerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu, hem Diogo Costa'nın hem de Porto yönetiminin iyi ismini zedelediği ve Porto'nun resmi tutumunun ise serbest kalma maddesindeki 75 milyon euro bedel olduğu ifade edildi.



