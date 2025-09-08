Porto'dan Galatasaray'a Diogo Costa tepkisi!

FC Porto, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duydu.



Buruk, Portekizli kaleci Diogo Costa için mavi-beyazlıların 45 milyon euro talep ettiğini öne sürmüştü.



A Bola'nın haberine göre, Ancak Porto cephesi, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını ve kulübün itibarını zedeleyici nitelikte olduğunu savundu. Zira Diogo Costa'nın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 75 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

Porto yönetimi, söz konusu açıklamanın Galatasaray'ın resmi bir temsilcisi tarafından yapılmasını dikkate alarak İstanbul kulübünün başkanı Sinem Ustuner'e bir mektup gönderdi.Bu yazıda,veifade edildi.