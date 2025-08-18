Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr., NBA oyuncuları hakkında sıkça dile getirilen bir yanılgıya dikkat çekti.Porter Jr., kamuoyunda ligdeki her oyuncunun çok çalıştığı yönünde bir algı olduğunu, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.HoopsHype'a konuşan 26 yaşındaki forvet, yeteneğin gerekli olduğunu ancak asıl farkı yaratanın adanmışlık olduğunu vurguladı:Geçmişte yaşadığı sakatlıkların kendisini daha disiplinli bir noktaya getirdiğini belirten Porter Jr., kendi yaklaşımını şu sözlerle açıkladı:Porter Jr., kariyerinde büyük kontratlara imza attıktan sonra gevşeyen oyuncular ile sürekli kendini geliştiren oyuncuları karşılaştırarak örnek verdi. LeBron James'i bunun en net örneği olarak gösterdi:Nets forveti, NBA'de bazı oyuncuların finansal güvenceye kavuştuktan sonra tembelliğe kaydığını, bu nedenle aynı seviyede ilerleme kaydedemediklerini dile getirdi: