Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr., NBA oyuncuları hakkında sıkça dile getirilen bir yanılgıya dikkat çekti.
Porter Jr., kamuoyunda ligdeki her oyuncunun çok çalıştığı yönünde bir algı olduğunu, ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.
HoopsHype'a konuşan 26 yaşındaki forvet, yeteneğin gerekli olduğunu ancak asıl farkı yaratanın adanmışlık olduğunu vurguladı:
"Birçok oyuncu oyununu geliştirmek için çalışmıyor, vücuduna yatırım yapmıyor, sağlıklı kalmak için çaba göstermiyor. Özellikle toparlanma (recovery) süreci çoğu zaman göz ardı ediliyor."
Geçmişte yaşadığı sakatlıkların kendisini daha disiplinli bir noktaya getirdiğini belirten Porter Jr., kendi yaklaşımını şu sözlerle açıkladı:
"Ben her zaman, bildiğiniz gibi, inanılmaz derecede adanmış biriyim. Çalışmayı çok seviyorum, sıkı çalışmaya bayılıyorum."
Porter Jr., kariyerinde büyük kontratlara imza attıktan sonra gevşeyen oyuncular ile sürekli kendini geliştiren oyuncuları karşılaştırarak örnek verdi. LeBron James'i bunun en net örneği olarak gösterdi:
"Mesela Bron… 20 yıldır, belki daha da uzun süredir ligde. Vücudu ortada… inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Gerçek bir profesyonel."
Nets forveti, NBA'de bazı oyuncuların finansal güvenceye kavuştuktan sonra tembelliğe kaydığını, bu nedenle aynı seviyede ilerleme kaydedemediklerini dile getirdi:
"NBA'de birçok yetenekli ve doğal olarak üstün oyuncu var ama hepsi adanmış değil. Çalışmak, sandığınız gibi, bu ligde otomatik bir şey değil."
