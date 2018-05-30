Popovich: "Kawhi bu sene dönerse şaşırırım"

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, takımın süperstarı Kawhi Leonard için bu sezon "Dönerse şaşırırım" ifadesini kullandı.
Kuadriseps sakatlığından ötürü bu sezon yalnızca 9 maç forma giyebilen Kawhi, sezonun ilk 27 maçında forma giyememiş ve sonrasında 9 maç oynayıp tekrar süresiz bir şekilde kadro dışı kalmıştı. Oynadığı limitli sürede Kawhi, 16.2 sayı ortalama yakalamıştı ve 13 Ocak tarihinden beri forma yüzü görebilmiş değil.
Popovich'in açıklamaları şu şekilde: "Sezonun bitmesine birkaç maç kaldı ve hala oynamaya hazır değil. Eğer dönme şansı olsa bile bu sezonun sonlarında olacak ve bu, bir oyuncunun geç dönmesi durumu vermesi zor bir karar olacak. Bu yüzden dürüst ve mantıklı olmaya çalışıyorum. Bu sene dönerse şaşırırım."
Kawhi olmadan da durumları idare eden Spurs, Batı'da 35-24'lük serisiyle 3. sırada yer alıyor.