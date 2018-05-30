Popovich: "Kawhi bu sene dönerse şaşırırım"

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San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, takımın süperstarı Kawhi Leonard için bu sezon "Dönerse şaşırırım" ifadesini kullandı.Kuadriseps sakatlığından ötürü bu sezon yalnızca 9 maç forma giyebilen Kawhi, sezonun ilk 27 maçında forma giyememiş ve sonrasında 9 maç oynayıp tekrar süresiz bir şekilde kadro dışı kalmıştı. Oynadığı limitli sürede Kawhi, 16.2 sayı ortalama yakalamıştı ve 13 Ocak tarihinden beri forma yüzü görebilmiş değil.Popovich'in açıklamaları şu şekilde:Kawhi olmadan da durumları idare eden Spurs, Batı'da 35-24'lük serisiyle 3. sırada yer alıyor.