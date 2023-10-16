Poole ve Favors'a göre Harden, "Warriors olmasa şampiyon olurdu"

Washington Wizards guardı Jordan Poole, Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden'ın, geçmiş yılların playofflarında Golden State Warriors'la karşılaşmaması halinde şampiyonluk kazanmmış olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Poole ve Favors'a göre Harden, 'Warriors olmasa şampiyon olurdu'
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16 Ekim 2023 13:46
Washington Wizards guardı Jordan Poole, Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden'ın, geçmiş yılların playofflarında Golden State Warriors'la karşılaşmaması halinde şampiyonluk kazanmmış olabileceğini söyledi.

Harden'ın aksine kariyerinin başlarında bir yüzük kazanmış olan Poole, bu yolda Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green ile yüzleşmek yerine onlarla aynı taraftaydı.

Yakın zamanda yayınlanan bir makalede Monumental'dan Chase Hughes, Poole ile yaptığı bir sohbette kendisinin geçtiğimiz sezon Harden'ın ona ne söylediğini açıkladı:

"Eğer o yıllarda Warriors'la karşılaşmasaydı, bir yüzüğü olabilirdi."

Eski Utah Jazz oyuncusu Derrick Favors ise, Harden dönemi Rockets hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Houston, o zamanlar James Harden ile 65 maç kazanıyordu. Biz onlara karşı başarılı olamamıştık fakat ligde kim olabilmişti ki? Eğer Golden State olmasaydı Houston muhtemelen şampiyonluk kazanırdı. Eğer bu iki takım olmasaydı da, Utah şampiyonluk kazanabilirdi."

Warriors, Kevin Durant'in takımla geçirdiği üç yıllık süreçte Batı'yı tamamen domine etmiş ve bu süreçte iki şampiyonluk kazanmıştı.

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