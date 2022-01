Podolski: 'Fatih Terim, gerekli saygıyı görmedi'

Formasını giydiği Polonya ekibi Górnik Zabrze ile Antalya'daki kampta bulunan Galatasaray ve Antalyaspor'un eski yıldızı Lukas Podolski, TRT SPOR'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.



36 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın bu sezonki performansı ve geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı ekiple yolları ayrılan deneyimli teknik direktör Fatih Terim hakkında konuştu.



Sarı-kırmızılıların şu an içerisinde bulunduğu konumdan kurtulup yeniden yükselişe geçmesini umduğunu belirten Polonya asıllı Alman yıldız, teknik direktör Domenec Torrent'in takıma yeni bir anlayış kazandırabileceğini söyledi.



Podolski, "Bir taraftar olarak, Galatasaray'ın ligde yeniden ait olduğu yere yükseleceğine inanıyorum" dedi.



"GEREKLİ SAYGIYI GÖRMEDİ"



Lukas Podolski, Fatih Terim'in ayrılışına ilişkin olarak ise "Galatasaray ve Türk futbolu için harika işler başarmış, dünya futbolunda efsane olmuş biri. İşini seven, tutkulu, iyi karakterli bir insan ve bence Terim şu an biraz ara verecektir. Teknik direktörlüğe devam edeceğini düşünmüyorum. Belki ileride Galatasaray'da farklı bir görev de üstlenebilir. Futbolda bu derece başarı elde etmiş fazla insanınız yok. Kulüpten ayrılış sürecinde gerekli saygıyı gördüğünü düşünmüyorum ama bu süreç onun Fatih Terim oluşunu değiştirmez. O bir efsane ve bu tarz durumlar gerçekleri değiştirmez. Bir sonraki adımını bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"BEN BİR ASLANIM"



Türk taraftarlarına ve Türkiye'ye duyduğu bağlılığa da değinen Lukas Podolski, "Nerede olursam olayım desteklerini benden esirgemiyorlar. Ben de her zaman onlarla beraber olmayı seviyorum. Halen İstanbul'a gelip Galatasaray'ın maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Çünkü Türkiye'de geçirdiğim vakitten her zaman büyük keyif aldım. Ben bir Aslan'ım ve hep öyle kalacağım. Yakında statta görüşürüz!" şeklinde konuştu.





