Podolski 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak!

Antalyaspor'un hücum oyuncusu Lukas Podolski, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Podolski 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak!
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06 Temmuz 2020 21:17
Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski'nin sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan oyuncular Podolski, Fredy, Ersan Gülüm ve Sinan Gümüş'ün sağlık durumları hakkında bilgi verildi. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Burhanettin Çalım nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi'nde, sakatlığı bulunan futbolcularımızın tetkikleri yapılmıştır. Buna göre, futbolcularımızdan Lukas Podolski'nin sağ uyluk arka adalesinde 'Grade 2C' yırtık tespit edilmiş olup 3-4 hafta oynayamayacağı, Fredy Ribeiro'nun sağ uyluk alt adalesinde darbeye bağlı 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup 1 hafta oynayamayacağı belirlenmiştir. Ersan Gülüm'de omurilik sakatlığı, Sinan Gümüş'ün ise kasık adalesinde 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup tedavilerine devam edilmekte, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır." 



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