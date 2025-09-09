09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Plaj Futbolu Milli Takımı, Estonya'ya mağlup!

Plaj Futbolu Milli Takımı, play-out ilk maçında Estonya'ya 4-3 mağlup oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Estonya'ya mağlup!
Gelecek yıl Avrupa A Ligi'nde devam edebilmek için mücadele veren Plaj Futbolu Milli Takımı, play-out ilk maçında Estonya'ya 4-3 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Viareggio şehrinde oynanan mücadelede milliler, 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen son periyotta sergilediği oyunla mücadeleyi 3-2 üstünlüğe getirdi ancak son dakikalarda yediği gollerle müsabakayı kaybetti.

Ay-yıldızlıların gollerini Oğuzhan Karaca, Emrah Ekmekçi ve Palm (kendi kalesine) kaydetti. Grubun diğer maçında ise Letonya, Gürcistan'ı 3-2 yendi.


Milliler, yarın saat 11.30'da Gürcistan, perşembe günü ise saat 10.15'te Letonya karşısına çıkacak. Play-out grubunda ilk iki sırayı alan takımlar A Ligi'nde, son iki sırayı alan takımlar ise B Ligi'nde mücadelelerine devam edecek.

