Houston Rockets forveti PJ Tucker'ın, şimdilik takas olmasının beklenmediği bildirildi.



James Harden'ın Çarşamba günü Brooklyn Nets'e takas edilmesi sonrası, birçok takımın Tucker'ın müsaitliğini sorduğu belirtilmişti.



The Athletic'ten Kelly Iko ve Sam Amick'e göre Tucker, sezonun sonuna kadar Houston'da oynama fikrine karşı çıkmasa da, Rockets'tan gelen bir sözleşme uzatması teklifini kabul etmedi:



"Kaynaklar, Tucker'ın geleceği Houston'da bağlanmış olmasa da sezon boyunca oynamaya hazır olduğunu, ancak gerçekleşmesi durumunda bir takasa karşı da olmadığını söylüyorlar. Bu noktada kendisine bir uzatma teklifi sunulduğu, ancak Tucker'ın bunu kabul etmediği anlaşılıyor. Ekipler, Tucker'ı kadrolarına katma konusunda Houston'la birkaç telefon görüşmesi yapmışlardı."



Tucker, takımla ilk yılı olan 2017-18 sezonunda imzaladığı 32 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılında ve önümüzdeki yaz sınırsız serbest oyuncu olacak.



35 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadığı 11 maçta 5.8 sayı, 5.0 asist ve 1.8 asist ortalamaları yakalıyor.



