Pınar Karşıyaka rövanş için sahaya çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinde Türk Telekom'a baştan sona çekişmeye sahne olan ilk maçta 98-94 yenilen Pınar Karşıyaka, rakibiyle rövanşa çıkacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Telekom'la bu yıl oynadığı 3 maçı da kaybeden Karşıyaka, evinde sezon boyunca 18'de 18 yapan rakibine ilk mağlubiyetini tattırıp seride saha avantajını eline geçirmeye çalışacak.



Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finale çıkarak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi vereceği seride üçüncü maç ise 8 Haziran Perşembe günü İzmir'de oynanacak.



"DAHA FAZLA HATA YAPTIK"



Antrenör Ufuk Sarıca serinin ilk karşılaşmasının ardından, "Yüksek skorlu ve tempolu, çok güzel bir maç oldu. İki takım da geri adım atmadı. Biz de defalarca geri düştük, onlar da düştü. Bence maçın sonucu çok ufak nüanslara kalmıştı, biz son iki dakikada daha fazla hata yapan taraftık.



İlk yarıyı çok daha farklı önde kapatabilirdik ama çok basit hatalar yaptık. Özellikle geriye koşmayla ilgili bireysel hatalar yaptık. İkinci yarıda ise son dakikalarda kritik ribaundlarda büyük sıkıntı yaşadık. Onları alabilsek aslında skora ortaktık. Sonuçta bir seri oynuyoruz, salı günü bir maçımız daha var. O maçı alıp İzmir'e 1-1'lik skorla dönmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.





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