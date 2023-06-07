Pınar Karşıyaka'nın konuğu Türk Telekom

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1-1 eşitlikle devam eden play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom, İzmir'de karşılaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Ankara'da oynanan ilk maçı Türk Telekom 98-94, dün oynanan ikinci maçı ise Pınar Karşıyaka 92-81 üstün tamamladı.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği seride dördüncü maç da 10 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de İzmir'de oynanacak. Gerekirse beşinci ve son müsabaka 12 Haziran Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Ankara'da oynanan ilk maçı Türk Telekom 98-94, dün oynanan ikinci maçı ise Pınar Karşıyaka 92-81 üstün tamamladı.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği seride dördüncü maç da 10 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de İzmir'de oynanacak. Gerekirse beşinci ve son müsabaka 12 Haziran Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.
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