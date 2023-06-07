Pınar Karşıyaka'nın konuğu Türk Telekom

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Türk Telekom'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Türk Telekom
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07 Haziran 2023 13:04
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1-1 eşitlikle devam eden play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom, İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Ankara'da oynanan ilk maçı Türk Telekom 98-94, dün oynanan ikinci maçı ise Pınar Karşıyaka 92-81 üstün tamamladı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği seride dördüncü maç da 10 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de İzmir'de oynanacak. Gerekirse beşinci ve son müsabaka 12 Haziran Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.

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