Pınar Karşıyaka, Jerry Boutsiele ile imzaladı

Pınar Karşıyaka, son olarak Bahçeşehir Koleji'nde oynayan Jerry Boutsiele'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pınar Karşıyaka, Jerry Boutsiele ile imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2024 21:57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Fransız oyuncu Jerry Boutsiele'yi transfer etti.

Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jerry Boutsiele, Pınar Karşıyaka'mızda. Daha önce Fransa'da Cholet Basket, Limoges ve AS Monaco takımlarında oynayan Boutsiele, son olarak Bahçeşehir Koleji'nde forma giymişti." denildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery