Phillip Cocu: 'Yeni bir dönem başladı'

teknik direktörve ekibi, milli aranın ardından başlayacak yeni dönem için takımı motive etmeye çalışıyor.Yeni bir takım olmanın sancılarını fazlasıyla yaşadıklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, artık yeni bir dönemin başladığını ifade etti.Bundan sonra hatasız şekilde ve minimum kayıpla yola devam etmek zorunda olduklarını belirten Cocu, Beşiktaş ve Başakşehir gibi zorlu maçlardaki etkili oyuna vurgu yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, birbirlerine alışma sürecinin tamamlanması ile birlikte bu tip performansların devam edeceğini ve moral bozmadan çalışacaklarını ifade etti.Fenerbahçe'de 3 günlük izin tamamlandı. Sarı-lacivertli takım dün itibariyle Phillip Cocu yönetiminde Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Günün ilk bölümünde salonda yapılan kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın ikinci bölümünde sahada yapılan aerobik koşuyla idmanın tamamlandığı aktarıldı.Akşam antrenmanı ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla süren idmanın, hücum-defans organizasyonlarıyla devam ettiği ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.