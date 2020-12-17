PFDK'dan Sergen Yalçın'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sergen Yalçın'a para cezası verildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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PFDK'dan Sergen Yalçın'a para cezası
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17 Aralık 2020 16:57
PFDK, Alanyaspor maçı sonrasındaki "sportmenliğe aykırı sözleri" nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 36 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

"MHK'ya sesleniyorum; hakemleriniz berbat" diyen Sergen Yalçın, "Biz sürekli VAR'dan penaltı yiyoruz. Bizim lehimize olan şeylerde hiçbir şey devreye girmiyor. Bu şartlarda nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyorum içeride. Bu şartlarda nasıl bir şeyler yapıp yarışacağız! Bunun plan programını konuşuyoruz. Buradan MHK ve Serdar Tatlı'ya söylüyorum. Hakemler felaket. Olacak iş değil. Biz belki çok iyi oynamadık ama rakip de iyi oynamadı. Atsak 1-1 olsa oyunu çevirebilirdik. Kaybedebiliriz, bunlar normal" ifadelerini kullandı.




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