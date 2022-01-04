PFDK'den Adana Demir ve Denizlispor'a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu , Adana Demirspor ve Altaş Denizlispor'a para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'den Adana Demir ve Denizlispor'a ceza!
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04 Ocak 2022 18:52
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor ile Altaş Denizlispor'u para cezasına çarptırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 5. tur maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Adana Demirspor'a 32 bin, Altaş Denizlispor'a 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Öte yandan, Yılport Samsunsporlu futbolcu Ali Ülgen'e ise kupa müsabakasının hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası uygulandığı aktarıldı.


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