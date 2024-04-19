PFDK'den 3. Lig kulübüne tarihi ceza

TFF 3. Lig kulübü Sivas 4 Eylül Futbol Kulübü, 1922 Konyaspor ile oynadığı maç sonrası çıkan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan tarihi bir ceza yedi.



2 maç seyircisiz oynama cezası alan Sivas 4 Eylül, ayrıca toplamda 167 bin 800 TL de para cezasına çarptırıldı.



Kulüp başkanı Mustafa Koçu 100 gün, yönetici Ali Kurucay 150 gün, yönetici Ramazan Yılmaz 75 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.



Futbolculardan Ulaş Doğu Kaya 8 maç men cezası alırken; Kaan Onaran, İlke Nelik, Mustafa Akkuş, Batuhan Boz, Emir İkiz 3'er maç men cezası aldılar.



