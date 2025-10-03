PFDK'dan Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verirken, aynı anda 7 yabancı oyuncu oynatan Sakaryaspor'u ise 3-0 hükmen mağlup ilan etti.PFDK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Galatasaray'a 500 bin, Gaziantep FK'ye 440 bin, Kocaelispor'a 380 bin, Zecorner Kayserispor'a 220 bin, Trabzonspor'a 160 bin ve Hesap.com Antalyaspor'a 54 bin lira para cezası verdi.Kurul, ayrıca Gençlerbirliği oyuncularından Sekou Koita'ya 2 resmi müsabakadan men, Darly Tongya'da da 1 resmi maçtan men ve 27 bin lira para cezası uyguladı.PFDK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasındaki ihlali nedeniyle Boluspor'u 110 bin lira para cezasına çarptırırken, Özbelsan Sivasspor'un futbolcusu Luan de Campos Cristiano da Silva'ya da 2 resmi müsabakadan men ve 27 bin lira para cezası verdi.