03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

PFDK'dan Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet!

PFDK, Sakaryaspor'un Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu oynattığı için hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verirken, aynı anda 7 yabancı oyuncu oynatan Sakaryaspor'u ise 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

Disiplin kurulu, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Özbelsan Sivasspor'u konuk ettikleri maçta aynı anda 7 yabancı oyuncuya görev verdiği için Sakaryaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına hükmetti.

PFDK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Galatasaray'a 500 bin, Gaziantep FK'ye 440 bin, Kocaelispor'a 380 bin, Zecorner Kayserispor'a 220 bin, Trabzonspor'a 160 bin ve Hesap.com Antalyaspor'a 54 bin lira para cezası verdi.


Kurul, ayrıca Gençlerbirliği oyuncularından Sekou Koita'ya 2 resmi müsabakadan men, Darly Tongya'da da 1 resmi maçtan men ve 27 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasındaki ihlali nedeniyle Boluspor'u 110 bin lira para cezasına çarptırırken, Özbelsan Sivasspor'un futbolcusu Luan de Campos Cristiano da Silva'ya da 2 resmi müsabakadan men ve 27 bin lira para cezası verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
