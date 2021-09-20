Peter Bosz: "Fikstür yoğun, oyuncular yorgun, böyle olmaz!"

Lyon Teknik Direktörü Peter Bosz, Paris Saint Germain maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Peter Bosz: 'Fikstür yoğun, oyuncular yorgun, böyle olmaz!'
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20 Eylül 2021 00:52
Lyon Teknik Direktörü Peter Bosz, Paris Saint Germain'e 2-1 yenildikleri maçın ardından yoğun fikstürü eleştirdi.

Peter Bosz yaptığı açıklamada "Perşembe oynadık, pazar bir daha oynuyoruz. Maçlar arasında iki gün var. Maçlar arasında üç gün bize vakit kalmalı, iki gün ile mümkün değil." dedi.

57 yaşındaki Hollandalı teknik adam "Oyuncularım sakatlanacak ve bundan korkuyorum. Bunu da açık açık söylemek zorundayım." ifadelerini kullandı.


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